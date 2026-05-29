Компания утверждает, что никакой неисправности нет, но это предстоит проверить

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительную проверку почти 115 тысяч электромобилей Rivian из-за возможной проблемы с элементом задней подвески. Речь идёт о моделях электрокаров R1S и R1T.

Поводом для расследования стали две жалобы владельцев. В них сообщалось, что деталь, влияющая на положение колеса и устойчивость автомобиля, отделялась во время движения. В результате машины могли резко уходить в сторону и пересекать несколько полос движения. Один из таких случаев привёл к столкновению с соседним автомобилем и дорожным ограждением. Источник изображения: ChatGPTВ Rivian подтвердили факт расследования этого инцидента, подчеркнув, что тесно сотрудничают с американским регулятором. Однако представители компании убеждают, что все комплектующие R1 работают штатно, а поступившие NHTSA жалобы никак не связаны с неисправностью деталей. Несмотря на эти заявления, в январе Rivian уже пришлось отозвать 20 тысяч автомобилей R1S и R1T из-за проблем именно с этой деталью.

NHTSA планирует оценить, насколько деталь чувствительна к дорожным условиям и сервисному обслуживанию, а также проверить процедуру Rivian по ремонту.

