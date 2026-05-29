По последним оценкам компания опередила OpenAI по уровню капитализации

Компания Anthropic, не так давно закрепившая за собой статус крупнейшего в мире разработчика искусственного интеллекта (ИИ), представила новую ИИ-модель Opus 4.8 для написания программного кода, а также анонсировала релиз Mythos в ближайшие недели. Источник изображения: ChatGPTOpus представляет собой улучшенную ИИ-модель для написания программного кода, которая в первую очередь умеет продумывать сложные архитектуры. Её советуют использовать для написания крупных проектов, хотя она использует кратно больше токенов, чем Sonnet 4.6, который используют в тех же целях. При этом многие эксперты отмечали, что Opus 4.7 не намного лучше Sonnet 4.6, поэтому порой целесообразно оставаться на Sonnet.

Выход Opus 4.8 может изменить мнение экспертов, ведь Sonnet до сих пор не получила обновления старше 4.6, в то время как Opus близится к отметку 5.0.

Источник изображения: AnthropicЧто касается Mythos, в заявлении Anthropic упоминается, что крупные организации имеют предварительный доступ к ИИ-модели Mythos 4.6 для тестирования, которое позволит им обнаружить и закрыть уязвимости. Судя по всему, время предварительного тестирования подходит к концу и компания планирует сделать Mythos общедоступным. По крайней мере, такие планы были озвучены. Основная особенность Mythos заключается в поиске и устранении уязвимостей. Нюанс в том, что хакеры после релиза Mythos могут использовать ИИ-модель в обратных целях.