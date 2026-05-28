Nacvark
Bloomberg: Тайвань подозревает NVIDIA в контрабанде ИИ-чипов в Китай через Японию
США ограничивают поставки Пекину передовых ИИ-чипов
Тайваньские власти расследуют возможную схему поставок в Китай высокопроизводительных ИИ-чипов NVIDIA в обход экспортных ограничений. По данным Bloomberg, следствие подозревает, что оборудование могло сначала отправляться в Японию, а затем переправляться в Китай, чтобы скрыть реального конечного получателя.Источник изображения: ChatGPTРечь идёт преимущественно об ИИ-ускорителях, которые подпадают под строгий экспортный контроль США и запрещены к поставкам китайским компаниям в виде новизны технологий.

Тайваньские прокуроры, как сообщалось ранее, уже изучали дело о незаконном экспорте ИИ-серверов с использованием поддельных документов. Новые подозрения указывают на возможную роль третьих стран как транзитных пунктов: формально товар мог направляться в разрешённую юрисдикцию, например Японию, но фактически предназначаться для китайских покупателей.

В США пытаются ограничить доступ Китая к передовым чипам, которые могут использоваться не только в коммерческом ИИ, но и в военных разработках, суперкомпьютерах и системах анализа данных. Ранее уже была информация о том, что китайские компании пытались заполучить доступ к ИИ-чипам NVIDIA через другие азиатские страны.

#nvidia #сша #китай #япония #тайвань
Источник: bloomberg.com
