Это первое подобное обязательство со стороны компании и её фондов

Некоммерческая организация OpenAI Foundation, подконтрольная одноимённому стартапу OpenAI, сообщила о выделении 250 миллионов долларов финансирования на гранты, партнёрства и прямую работу, связанную с оказанием помощи работникам и экономике в преодолении трудностей, вызванных технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

Проще говоря, OpenAI, разрабатывающая ИИ, потратит деньги на помощь работникам, которые были уволены из-за этого самого ИИ. В заявлении OpenAI Foundation подчёркивают, что текущие темпы внедрения ИИ оставляют мало времени для принятия правильных решений, поэтому цена ошибки огромная.

О первых инициативах, на которые потратят выделенное финансирования, фонд объявит позже. Руководство фонда уже формирует команду, которая будет распределять финансирование. При этом OpenAI Foundation прибегает к необычному для подобных фондов системе управления средствами: организация не только выделяет деньги на программы, но и самостоятельно ими управляет.

OpenAI Foundation является крупнейшей в мире благотворительной организацией, поскольку она владеет 26% акциями OpenAI. Капитал фонда превышает 130 миллиардов долларов и растёт по мере увеличения стоимости акций материнской организации.