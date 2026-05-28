Генеральный директор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) назвал остров «эпицентром» революции в области ИИ

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время своего визита в Тайбэй заявил, что его компания планирует ежегодно инвестировать около 150 миллиардов долларов в Тайвань. Хуанг назвал остров «эпицентром» революции в области искусственного интеллекта (ИИ), спрогнозировав, что он надолго останется мировым центром производства полупроводников. Источник изображения: Reuters

Глава компании утверждает, что ещё 4-5 лет назад NVIDIA тратила на Тайвань около 10-15 миллиардов долларов в год, а сейчас ежегодные расходы превышают 100 миллиардов. Объясняется это тем, что на острове сосредоточено крупнейшее в мире производство полупроводников, необходимых в цепочке поставок ИИ-чипов и суперкомпьютеров.

Хуанг на форуме в Тайбэе назвал Тайвань одним из своих ключевых партнёров, поскольку здесь расположены различные крупные технологические компании, с которыми сотрудничает NVIDIA. Помимо прочего, он упомянул, что компания трудоустроит на новом предприятии порядка 4 тысяч человек.