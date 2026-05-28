Соглашение охватывает пятилетний срок использования

Министерство обороны США объявило о новом соглашении с компанией Microsoft общей стоимостью 9,69 миллиардов долларов. Средства потратят на приобретение лицензионных копий корпоративного программного обеспечения, включая Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint и другое). Источник изображения: Reuters

Сам контракт является часть мер по сокращению Пентагоном расходов. Руководство ведомства попросту консолидирует отдельные контракты, заключаемые командованиями и подчинёнными агентствами, в единое пятилетнее соглашение, финансируемое за счёт федерального бюджета. По задумке, это позволит сэкономить сотни миллионов долларов, ведь самостоятельные закупки в розницу становятся оптовыми.

При этом Пентагону в любом случае пришлось бы вскоре потратиться на программное обеспечение от Microsoft, поскольку истекают сроки действия других контрактов. По этой причине военные спохватились, решив подписать один большой контракт, а не сотни разрозненных.