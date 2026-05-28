На нём будут тестировать полупроводники

Компания Samsung Electronics объявила о планах по инвестициям по Вьетнам, где появится новый завод по тестированию полупроводников. Решение обусловлено стратегическими планами компании по расширению производственных мощностей по всему миру на фоне растущего спроса на микросхемы памяти, задействованные в области искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияНовый завод построят в индустриальном парке в 60 километрах к северу от Ханоя, а его запуск запланирован на ноябрь 2027 года. Общая производственная мощность будущего предприятия оценивается в 153,3 миллиарда гигабит микросхем DRAM, а также 255,6 миллиардов гигабит NAND. Отмечается, что это будет первый завод по тестированию чипов во Вьетнаме.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание Reuters, сам завод в основном будут использовать для тестирования устаревших микросхем. Это означает, что объект в меньшей мере будет способствовать удовлетворению спроса на чипы для цепочки поставок в области ИИ. Однако это позволит увеличить возможности по выпуску более старых микросхем.

В случае, если проект начнёт приносить существенные доходы, Samsung Electronics планирует потратить ещё 2,5 миллиарда долларов на строительство второго завода во Вьетнаме.