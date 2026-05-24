Nacvark
Futurism: Трамп хотел приобрести акции ИИ-компании, но нечаянно инвестировал $1 млн в суши
По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи соцсетей из-за необычной инвестиции в производителя роллов
Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) владеет крупным капиталом, который перешёл в его трастовый фонд, принадлежащий семье. Инвестиции Трампа сосредоточены в первую очередь на компаниях, связанных с цепочкой поставок искусственного интеллекта (ИИ): NVIDIA, Apple, Dell и другие. Однако, как сообщает издание Futurism, в этот раз траст американского президента совершил необычную инвестицию.Источник изображения: Gemini AIПримерно 1 миллион долларов был направлены на покупку акций американского подразделения компании Kura Sushi USA, управляющей в США 91 рестораном суши. Пользователи социальных сетей предполагают, что Трамп или его родственники, похоже, перепутали Kura Sushi с созвучной Fujikura, которая занимается производство оптоволоконных кабелей для серверных, включая ИИ.

Основная причина таких подозрений заключается в том, что Дональд Трамп не интересуется инвестициями в ресторанный бизнес. Более того, Трамп не ест рыбу с 1990-х годов, особенно ему противны сашими и суши. Вместо них американский президент предпочитает бургер и другой традиционно американский фастфуд.

Неожиданная инвестиция Trump Organization привела к росту акций Kura Sushi USA на 5,4%, в то время как Fujikura упала в цене почти на 40%. Последнее, кстати, говорит о том, что инвестиции в Fujikura объяснить было бы логична: траст воспользовался падением, чтобы заработать на нём в будущем.

#сша #дональд трамп
Источник: futurism.com
