Nacvark
Удаление видеогенератора Sora сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz
Авторы хотели сделать полнометражную картину с помощью ИИ-инструментов
В 2023 году на YouTube появился 5-минутный тизер фильма Critterz, созданного с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Авторы использовали Sora, чтобы воссоздать сцены со своими анимационными персонажами. Сам по себе тизер очень скромный: персонажи стоят на одном месте, а камера лишь немного двигается. При этом авторы имели планы на полнометражный анимационный фильм, где только часть работы будет выполнена с помощью ИИ.Источник изображения: YouTube-канал Critterz (сгенерировано ИИ)Однако после того, как OpenAI закрыла свой видеогенератор Sora, перераспределив вычислительные ресурсы на более перспективные проекты, полнометражный мультфильм Critterz был обречён. Команда потеряла важную технологию, на которой строилась ключевая часть из работы. От первоначальной идеи показать Critterz на Каннском кинофестивале 2026 года пришлось отказаться.

Сейчас авторы Critterz ищут технологического партнёра, который предоставит ИИ-инструменты, подобные решению от OpenAI.

Сама идея создания полнометражного мультфильма с помощью ИИ является уникальной, поскольку ещё никто не воплощал это в жизнь. Ситуация с Critterz продемонстрировала, что, возможно, полагаться исключительно на ИИ в создании мультфильма – не самая лучшая идея.

#openai #sora #critterz
Источник: bloomberg.com
