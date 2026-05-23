Это позволит увеличить производство ракетной техники

Компания Blue Origin объявила о масштабном расширении объекта во Флориде, в который будет инвестировано около 600 миллионов долларов. Речь идёт об аэрокосмическом производственном кампусе Rocket Park.

Новый объект будет использоваться для производства и подготовки ракетной техники, что позволит компании ускорить темпы разработки и запусков. Blue Origin является прямым конкурентом SpaceX и старается нарастить собственные возможности в сфере ракетостроения, чтобы сократить разрыв. Источник изображения: Reuters

URL изображенияВ частности, расширение инфраструктуры связано с подготовкой к более активному использованию тяжёлой ракеты New Glenn, которую компания планирует использовать для коммерческих и государственных космических миссий. В этом году уже была информация о планах компании по увеличению количества запусков New Glenn.

реклама

Проект станет одним из крупнейших вложений компании в инфраструктуру за последние годы и отражает её стремление укрепить позиции на рынке космических запусков. Примечательно, что о нём объявил губернатор штата Рон Десанти, подчеркнувший положительное влияние этих инвестиций на новые рабочие места и роль Флориды в аэрокосмической индустрии США.