Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Blue Origin потратит $600 млн на расширение производственного кампуса во Флориде
Это позволит увеличить производство ракетной техники
реклама

Компания Blue Origin объявила о масштабном расширении объекта во Флориде, в который будет инвестировано около 600 миллионов долларов. Речь идёт об аэрокосмическом производственном кампусе Rocket Park.

Новый объект будет использоваться для производства и подготовки ракетной техники, что позволит компании ускорить темпы разработки и запусков. Blue Origin является прямым конкурентом SpaceX и старается нарастить собственные возможности в сфере ракетостроения, чтобы сократить разрыв.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ частности, расширение инфраструктуры связано с подготовкой к более активному использованию тяжёлой ракеты New Glenn, которую компания планирует использовать для коммерческих и государственных космических миссий. В этом году уже была информация о планах компании по увеличению количества запусков New Glenn.

реклама

Проект станет одним из крупнейших вложений компании в инфраструктуру за последние годы и отражает её стремление укрепить позиции на рынке космических запусков. Примечательно, что о нём объявил губернатор штата Рон Десанти, подчеркнувший положительное влияние этих инвестиций на новые рабочие места и роль Флориды в аэрокосмической индустрии США.

реклама
#blue origin #аэрокосмическая промышленность
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За рубежом вырос спрос на катушечные магнитофоны
«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
AMD представляет APU Ryzen AI MAX 400 Gorgon Halo с поддержкой 192 ГБ памяти
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
На бывшем заводе GM в Шушарах запустили первую модель российского премиального бренда Esteo
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
AMD выпустила новые графические драйверы Adrenalin 26.5.2 для Forza Horizon 6 и 007 First Light
Tesla отказалась от строительства завода в Индии после многолетних переговоров

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter