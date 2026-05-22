Пока SpaceX и xAI готовятся к IPO как одна компания, Reuters сообщает, что искусственный интеллект (ИИ) от Илона Маска под названием Grok потерпел неудачу. Правительство США практически не внедряет ИИ от Маска, поскольку он уступает конкурентах во всех возможностях.

По данным издания, практически никакие федеральные ведомства из Вашингтона не стали устанавливать Grok. Есть только несколько реальных кейсов, когда американские чиновники начали использовать Grok. Для понимания ситуации: ChatGPT – сотни внедрений, а Claude и Gemini – десятки. Такая статистика свидетельствует о том, что ИИ от Маска слабее конкурентов и не соответствует федеральным требованиям безопасности и качества.

При этом xAI предложила правительству США самые выгодные финансовые условия для внедрения – формальные 42 цента за одно внедрение в федеральное агентство. Такая практически нулевая цена была направлена на то, чтобы побудить государственные учреждения начать использовать Grok, который в будущем предложил более дорогостоящие контракты. Однако стратегия провалилась – Grok не сравнится с продуктами OpenAI, Anthropic или даже Google.

Для SpaceX это, очевидно, удар, ведь компания в преддверии IPO делает ставку на развитие ИИ, который, как оказалось, неконкурентоспособен.