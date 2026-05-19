Его мощность составляет 24 мегаватта

Китай ввёл в полную эксплуатацию первый в мире подводный дата-центр, который работает на ветровой энергии и использует морскую воду для пассивного охлаждения. Объект расположен у побережья Шанхая и предназначен для высоконагруженных вычислений, включая задачи искусственного интеллекта. Источник изображения: Gemini AIДата-центр размещён под водой на небольшой глубине и вмещает около двух тысяч серверов. Его общая мощность составляет примерно 24 мегаватта, что делает его одним из крупнейших подводных вычислительных объектов такого типа. Проект реализован как коммерческая инфраструктура, а не экспериментальная установка.

При этом можно сказать, что он практически полностью автономный: электроснабжение и охлаждение происходят из возобновляемых источников. По заявленным данным, доля возобновляемой энергии превышает 90%, что позволяет существенно снизить углеродный след работы дата-центра. Охлаждение серверов осуществляется за счёт окружающей морской воды, которая естественным образом отводит тепло. Это позволяет отказаться от традиционных энергоёмких систем кондиционирования и снизить общие затраты на охлаждение, что особенно важно для инфраструктуры ИИ.

Несмотря на все преимущества, вопрос масштабируемости остаётся открытым: такой дата-центр не сможет обрабатывать крупные объёмы информации.