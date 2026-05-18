Речь идёт о Xiaomi 17 Air, от которого отказались перед запуском массового производства

Китайская компания Xiaomi официально объяснила, почему отказалась от выпуска ультратонкого флагмана Xiaomi 17 Air. Решение было принято буквально на финальном этапе – перед запуском массового производства. По словам президента компании Лу Вэйбин, основной причиной стал как раз таки сверхтонкий корпус, который не позволял обеспечить удовлетворительный уровень автономности производительности. Источник изображения: Gemini AIВ компании подчеркнули, что не готовы выпускать флагман, который не соответствует ожиданиям пользователей. Несмотря на то что разработка была практически завершена, проект решили полностью закрыть. Ожидалось, что толщина смартфона будет 6 мм, но именно это стало причиной технических ограничений – проблем с батареей и охлаждением.

Вместо этого Xiaomi сместила фокус на более практичную модель Xiaomi 17 Max, где упор сделан на автономность, производительность и камеру, а не на рекордную тонкость корпуса.

Ранее эксперты полагали, что отказ Xiaomi от ультратонкого смартфона обусловлены слабыми продажами iPhone Air, вышедшего в 2025 году. Не исключено, что это также повлияло на решение руководства китайской компании.