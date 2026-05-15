После сокращения их переманивают конкуренты

Компании SpaceX и xAI, принадлежащие Илону Маску (Elon Reeve Musk) и объединённые под единым названием SpaceXAI, с февраля 2026 года потеряли более 50 исследователей и инженеров. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, среди уволенных – ключевые руководители отделов программирования, моделирования мира и разработки голосового модуля Grok. Специалистов переманивают конкуренты. Происходит это на фоне сокращений, обусловленных реструктуризацией SpaceX и xAI в результате объединения компаний. При этом не всегда сотрудника «выставляет» компания, зачастую они уходят сами.

Основная причина – стресс, перегрузки и постоянные реорганизации. The Information приводит в пример нереалистичные сроки обучения ИИ-моделей Grok AI, которые привели к тому, что чат-бот до серьёзно отстал от своих конкурентов, в чём вдобавок обвинили сотрудников. Конкурентные компании предоставляют же более гибкие условия труда без перегрузок и невыполнимых дедлайнов, что делает их предложение более привлекательным после работы в SpaceXAI.

Впрочем, некоторые сотрудники остаются до последнего, ожидая IPO компании, ведь ведущим исследователям и инженерам выплачивают бонусы акциями, которые можно выгодно продать и позже основать собственный бизнес, как это было неоднократно с экс-специалистами Tesla.