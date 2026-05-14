Компания xAI, основанная Илоном Маском (Elon Reeve Musk), попала в экологический и юридический скандал из-за энергоснабжения своего крупного дата-центра Colossus 2 в штате Миссисипи. По данным TechCrunch, на территории объекта установлено около 50 газовых турбин, которые используются как локальная электростанция для питания инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ).Формально оборудование оформлено как мобильные генераторы, что позволяет компании работать в рамках упрощённого регулирования. Однако критики утверждают, что фактически речь идёт о полноценной газовой электростанции, работающей без должного экологического контроля.
Экологические организации и местные активисты заявляют, что выбросы от турбин могут представлять угрозу для здоровья жителей близлежащих районов. Уже поданы жалобы и иски о возможных нарушениях закона о чистом воздухе.
В xAI заявляют, что использование турбин лишь временная мера, необходимая для быстрого запуска вычислительных мощностей, пока не будет обеспечено стабильное подключение к энергетической сети. Ситуация стала одним из примеров того, как быстро растущая инфраструктура ИИ сталкивается с ограничениями энергетической системы и идёт на крайние меры.