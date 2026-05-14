Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
xAI установила 50 газовых турбин для питания дата-центра в США
Компания Маска воспользовалась юридической лазейкой, за что подверглась критике

Компания xAI, основанная Илоном Маском (Elon Reeve Musk), попала в экологический и юридический скандал из-за энергоснабжения своего крупного дата-центра Colossus 2 в штате Миссисипи. По данным TechCrunch, на территории объекта установлено около 50 газовых турбин, которые используются как локальная электростанция для питания инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ).Источник изображения: Gemini AIФормально оборудование оформлено как мобильные генераторы, что позволяет компании работать в рамках упрощённого регулирования. Однако критики утверждают, что фактически речь идёт о полноценной газовой электростанции, работающей без должного экологического контроля.

Экологические организации и местные активисты заявляют, что выбросы от турбин могут представлять угрозу для здоровья жителей близлежащих районов. Уже поданы жалобы и иски о возможных нарушениях закона о чистом воздухе.

В xAI заявляют, что использование турбин лишь временная мера, необходимая для быстрого запуска вычислительных мощностей, пока не будет обеспечено стабильное подключение к энергетической сети. Ситуация стала одним из примеров того, как быстро растущая инфраструктура ИИ сталкивается с ограничениями энергетической системы и идёт на крайние меры.

#сша #искусственный интеллект #xai
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Исследователи нашли запечатанный колодец в 3200-летней сардинской башне эпохи железного века
Эксперт сравнил качество картинки и fps в GTA IV с трассировкой пути и без неё
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Россия предложила Армении построить АЭС большой мощности
DFRobot представила гибкий 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2,4K и 450 нит яркости
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Навигатор от «Яндекса» начал давать более наглядные подсказки о манёврах
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Длительность презентации Sony Xperia 1 VIII будет 4:57 минуты вместо обычных более 20 минут
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников
AMD выпустила шесть новых процессоров Ryzen PRO 9000
Консольный эксклюзив Return to Castle Wolfenstein: Cursed Sands портировали на ПК
Audi показала фотографии салона полноразмерного кроссовера Q9
На фоне рухнувших в Китае продаж на 48% Honda закрывает завод и сворачивает выпуск трёх моделей авто
Одноплатный ПК Sipeed K3 с NPU на 60 TOPS запускает ИИ-модели объёмом до 30 млрд параметров
NVIDIA выпустила новый графический драйвер Game Ready 596.49 WHQL с поддержкой Forza Horizon 6
В России почти на 24% сократилось производство шин для легковых автомобилей
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter