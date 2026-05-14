Компания Маска воспользовалась юридической лазейкой, за что подверглась критике

Компания xAI, основанная Илоном Маском (Elon Reeve Musk), попала в экологический и юридический скандал из-за энергоснабжения своего крупного дата-центра Colossus 2 в штате Миссисипи. По данным TechCrunch, на территории объекта установлено около 50 газовых турбин, которые используются как локальная электростанция для питания инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Gemini AIФормально оборудование оформлено как мобильные генераторы, что позволяет компании работать в рамках упрощённого регулирования. Однако критики утверждают, что фактически речь идёт о полноценной газовой электростанции, работающей без должного экологического контроля.

Экологические организации и местные активисты заявляют, что выбросы от турбин могут представлять угрозу для здоровья жителей близлежащих районов. Уже поданы жалобы и иски о возможных нарушениях закона о чистом воздухе.

В xAI заявляют, что использование турбин лишь временная мера, необходимая для быстрого запуска вычислительных мощностей, пока не будет обеспечено стабильное подключение к энергетической сети. Ситуация стала одним из примеров того, как быстро растущая инфраструктура ИИ сталкивается с ограничениями энергетической системы и идёт на крайние меры.