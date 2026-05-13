Его разработал китайский стартап Unitree Robotics

Компания Unitree Robotics из Китая, известная своими человекоподобными роботами, представила новинку – пилотируемый трансформируемый робот GD01 стоимостью от 650 тысяч долларов США. Как утверждают в официальном заявлении, это робот гражданского назначения, имеющий возможность трансформации в разные формы. Источник изображения: Unitree RoboticsВнутри робота размещается человек, который принимает непосредственное участие в управлении робота. Он способен приобретать различные формы, например, обычного шагающего робота и четвероногого робота.

На опубликованном видео в YouTube оператор из Unitree Robotics демонстрирует возможности робота, которые пока очень ограниченные – передвижение и снос бетонных стен.