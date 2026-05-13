Компания Unitree Robotics из Китая, известная своими человекоподобными роботами, представила новинку – пилотируемый трансформируемый робот GD01 стоимостью от 650 тысяч долларов США. Как утверждают в официальном заявлении, это робот гражданского назначения, имеющий возможность трансформации в разные формы.Внутри робота размещается человек, который принимает непосредственное участие в управлении робота. Он способен приобретать различные формы, например, обычного шагающего робота и четвероногого робота.
На опубликованном видео в YouTube оператор из Unitree Robotics демонстрирует возможности робота, которые пока очень ограниченные – передвижение и снос бетонных стен.
GD01 не похож на коммерчески успешный продукт, который получит популярность среди крупных технологических компаний или автопроизводителей, желающих автоматизировать своё производство. Однако он имеет свой потенциал, причём выходящий за пределы гражданского применения.