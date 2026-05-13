Компании являются конкурентами с непростой историей отношений

Компания Alphabet, куда входит Google, объявила о переговорах со SpaceX и другими сторонами относительно возможности запуска орбитального центра обработки данных в рамках проекта Suncatcher. Первый прототип, как ожидается, будет запущен примерно в 2027 году. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСуть концепции заключается в объединении спутников на солнечных батареях, оснащенных тензорными процессорами, в орбитальное облако искусственного интеллекта (ИИ). Пока что проект преследует лишь исследовательскую цель, как это было ранее с подводными дата-центрами.

Ситуация примечательна тем, что это уже второй случай, когда SpaceX сигнализирует о готовности сотрудничать с конкурентами в области ИИ, чтобы противостоять с лидером в лице OpenAI, привлёкшим наибольшее количество инвестиций. Ещё недавно Илон Маск критиковал Anthropic и Google, но сейчас готов к сотрудничеству, если это поможет подорвать позиции OpenAI. С последней как раз таки Маск сейчас находится в судебных разбирательствах.

В отличие от SpaceX и Google, в OpenAI считают запуск орбитальных дата-центров абсолютно неуместной затеей. По крайней мере, на данном этапе, когда космические запуски обходятся крайне дорого.