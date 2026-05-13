Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Google обсуждает со SpaceX возможность создания орбитальных дата-центров
Компании являются конкурентами с непростой историей отношений

Компания Alphabet, куда входит Google, объявила о переговорах со SpaceX и другими сторонами относительно возможности запуска орбитального центра обработки данных в рамках проекта Suncatcher. Первый прототип, как ожидается, будет запущен примерно в 2027 году.Источник изображения: Reuters
URL изображенияСуть концепции заключается в объединении спутников на солнечных батареях, оснащенных тензорными процессорами, в орбитальное облако искусственного интеллекта (ИИ). Пока что проект преследует лишь исследовательскую цель, как это было ранее с подводными дата-центрами.

Ситуация примечательна тем, что это уже второй случай, когда SpaceX сигнализирует о готовности сотрудничать с конкурентами в области ИИ, чтобы противостоять с лидером в лице OpenAI, привлёкшим наибольшее количество инвестиций. Ещё недавно Илон Маск критиковал Anthropic и Google, но сейчас готов к сотрудничеству, если это поможет подорвать позиции OpenAI. С последней как раз таки Маск сейчас находится в судебных разбирательствах.

В отличие от SpaceX и Google, в OpenAI считают запуск орбитальных дата-центров абсолютно неуместной затеей. По крайней мере, на данном этапе, когда космические запуски обходятся крайне дорого.

#google #spacex #alphabet #орбитальный дата-центр
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В США строители ЦОД для ИИ выбирают сельские районы, чтобы обойти городские запреты
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
MAXSUN выпустила новые материнские платы AMD B850 в сериях iCraft и eSport с поддержкой PCIe 5.0
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Похоже, компания ASUS готовит юбилейную материнскую плату ROG Crosshair к 20-летию бренда
Полицейские Майами подали иск к Мэтту Дэймону и Бену Аффлеку из-за фильма «Лакомый кусок»
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Дженсен Хуанг рассказал о наступлении эпохи электриков и сантехников

Популярные статьи

Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Субъективный обзор новых фильмов «Достать стволы», «Кали» и «Акулы в Париже»
Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter