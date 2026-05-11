Nacvark
Unitree Robotics запустила магазин навыков для человекоподобных роботов
Компания формирует собственную экосистему вокруг робототехнических решений

Китайская компания Unitree Robotics, разрабатывающая человекоподобных роботов, запустила собственный онлайн-магазин UniStore. При этом компания продаёт не приложения или товары, а нечто уникальное – программное обеспечения для управления роботами. Проще говоря, владельцы роботов мог установить для своих роботов новые умения.Источник изображения: Unitree RoboticsВ магазине представлены 24 действия, включая аплодисменты, акробатические трюки и элементы боевых искусств. Всех их можно протестировать в формате бесплатного пробного периода. Фактически Unitree Robotics создаёт собственную экосистему в сфере робототехники, продавая программное обеспечение для уже проданных роботов.

Линейка роботов Unitree Robotics состоит из человекоподобного G1, полноразмерного человекоподобного H1 и четвероногих роботов B2 и Go2. Пользователи, купившие навыки для роботов в UniStore, могут просматривать, загружать и устанавливать их непосредственно из мобильного приложения.

Примечательным является то, что Unitree Robotics не полностью сосредоточила экосистему вокруг своих инженеров. Пользователи также могут добавлять в магазин собственные разработки.

#unitree #unitree robotics
Источник: pandaily.com
