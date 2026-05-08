Nacvark
Telegram получил обновление: автоматизация чатов и более тесная интеграция ИИ
Мессенджер следует за тенденциями, углубляя интеграцию ИИ-функций

Мессенджер Telegram представил крупное обновление, сосредоточенное на развитии искусственного интеллекта (ИИ) и новых возможностях ботов. Теперь платформа всё больше превращается не просто в средство общения, а в экосистему ИИ-ассистентов, встроенных прямо в чаты.Источник изображения: TelegramГлавное нововведение – расширенные функции ботов. Пользователи могут вызывать ИИ-ботов в любом диалоге через упоминание, даже если бот заранее не был добавлен. Также появилась поддержка взаимодействия между ботами и потоковая генерация ответов, когда сообщения формируются постепенно в реальном времени.

Обновление усиливает возможности автоматизации. Боты могут выполнять задачи от имени пользователя, работать по заданным сценариям и интегрироваться с внешними сервисами. Для разработчиков это открывает путь к созданию более сложных и гибких инструментов внутри Telegram.

Помимо ИИ-функций, обновление включает и ряд практических улучшений. Среди них – расширенный поиск по эмодзи и стикерам, обновлённые опросы с дополнительными настройками и новые инструменты управления для администраторов групп.

Отдельно подчёркивается вопрос приватности. Telegram заявляет, что боты получают доступ только к тем сообщениям, где их напрямую вызывают, то есть они не имеют полного доступа к переписке или данным пользователей.

#искусственный интеллект #telegram #мессенджер
Источник: telegram.org
