Его особенностью стала поддержка «движения боком» (crab-walk), что предоставляет новые возможности для маневрирования и прохода в узких местах

В Китае представили новый беспилотный карьерный самосвал Shuanglin K7, предназначенный для работы в горнодобывающей промышленности. Машина способна самостоятельно перевозить руду и породу без участия водителя, ориентируясь с помощью систем датчиков и автоматического управления. Источник изображения: South China Morning Post

URL изображенияГлавной особенностью транспортного средства стала необычная система движения, позволяющая ему «двигаться боком» – так называемый crab-walk. Благодаря этому грузовик может маневрировать в узких пространствах карьеров, а также легче обходить препятствия и работать на сложном рельефе.

Разработчики утверждают, что подобная конструкция значительно повышает эффективность работы в шахтах, где дороги часто узкие, крутые и нестабильные. Возможность разворота и бокового движения делает машину более гибкой по сравнению с обычными самосвалами.

Грузовик относится к тяжёлому классу техники и рассчитан на работу в условиях круглосуточной эксплуатации. Проект рассматривается как часть более широкой тенденции внедрения автономных технологий и искусственного интеллекта в промышленность Китая, особенно в сфере добычи полезных ископаемых.