Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Китае представили беспилотный карьерный самосвал Shuanglin K7
Его особенностью стала поддержка «движения боком» (crab-walk), что предоставляет новые возможности для маневрирования и прохода в узких местах

В Китае представили новый беспилотный карьерный самосвал Shuanglin K7, предназначенный для работы в горнодобывающей промышленности. Машина способна самостоятельно перевозить руду и породу без участия водителя, ориентируясь с помощью систем датчиков и автоматического управления.Источник изображения: South China Morning Post
URL изображенияГлавной особенностью транспортного средства стала необычная система движения, позволяющая ему «двигаться боком» – так называемый crab-walk. Благодаря этому грузовик может маневрировать в узких пространствах карьеров, а также легче обходить препятствия и работать на сложном рельефе.

Разработчики утверждают, что подобная конструкция значительно повышает эффективность работы в шахтах, где дороги часто узкие, крутые и нестабильные. Возможность разворота и бокового движения делает машину более гибкой по сравнению с обычными самосвалами.

Грузовик относится к тяжёлому классу техники и рассчитан на работу в условиях круглосуточной эксплуатации. Проект рассматривается как часть более широкой тенденции внедрения автономных технологий и искусственного интеллекта в промышленность Китая, особенно в сфере добычи полезных ископаемых.

#китай #самосвал
Источник: scmp.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
В России создадут «медиапатрули» и кибердружины для защиты детей от деструктивного контента
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter