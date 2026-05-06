Nacvark
Apple пришлось выплатить $250 млн из-за несбывшихся обещаний по интеграции ИИ в Siri
Ещё в 2024 году компания обещала интегрировать ИИ в свой голосовой помощник, но до сих пор этого не сделала

В 2024 году компания Apple на фоне ИИ-бума сделала рекламное заявление, в котором пообещала интегрировать в свой голосовой помощник Siri возможности искусственного интеллекта (ИИ). Спустя 2 года этого так и не произошло, поэтому компания столкнулась с иском, в котором инвесторы обвинили руководство компании в ложных обещаниях.Источник изображения: Reuters
URL изображенияКак стало известно, Apple согласилась выплатить 250 миллионов долларов в рамках мирового соглашения, чтобы закрыть судебное дело без признания вины. Фактически компании пришлось расплачиваться за слова руководства, которые легли в её многообещающую рекламную кампанию.

Однако Apple по-прежнему обещает, что Siri всё-таки получит ИИ-возможности. Предполагается, что произойдёт это до конца 2026 года. Ближайшая конференция, на которой должны представить «умную» Siri, запланирована на июнь этого года.

Информация о проблемах Apple с интеграцией ИИ в Siri появилась ближе к концу 2025 года. Тогда ряд иностранных СМИ писали, что руководство компании столкнулось с рядом технических трудностей, поэтому решило не выпускать сырой продукт и отложить обновление голосового помощника.

#apple #искусственный интеллект #iphone #siri
Источник: reuters.com
