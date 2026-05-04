Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на разработке роботов, столкнулась с оттоком руководителей высшего звена на фоне подготовки к предстоящему IPO. За последние месяцы компанию покинули генеральный директор Роберт Плейтер (Robert Playter), технический директор Аарон Сандерс (Aaron Saunders), а также операционный директор и директор по стратегии. Источник изображения: Boston DynamicsПомимо прочего, компанию покинули ведущие инженеры и исследователи, которые занимали свои должности ещё с зарождения стартапа. По данным Semafor, часть руководства могла быть вытеснена советом директоров, недовольным тем, что компания теряет технологическое преимущество над конкурентами. Проще говоря, компания уже не так известна своими роботами, как пять лет назад.

Boston Dynamics также столкнулась с давлением со стороны Hyundai Motor Group, которая владеет компанией. Крупный автопроизводитель требует от своего дочернего предприятия ускорить разработку и внедрение гуманоидных роботов, поскольку она хочет в перспективе использовать их на своих заводах по производству автомобилей уже в ближайшие годы.

В настоящее время Boston Dynamics выпускает ежемесячно до 4 человекоподобных роботов Atlas, готовясь перейти к масштабированию производства.