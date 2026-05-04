Речь идёт об экспериментальных широкополосных спутниках, запущенных для тестирования технологий связи

Компания Foxconn, известная как сборщик электроники и партнёр Apple, вывела на низкую околоземную орбиту два широкополосных спутника PEARL-1A и PEARL-1B, которые используются для тестирования новых технологий связи. Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX. Источник изображения: Reuters

Запуск состоялся с космодрома в Калифорнии. Ожидается, что выведенные на низкую орбит спутники проработают там примерно пять лет. Компания планирует использовать их в рамках своей новой стратегии, направленной на развитие космического подразделения. В планах Foxconn не только продавать электронные гаджеты, но и активно отправлять в космос спутники собственной разработки.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Foxconn обращается к современным решениям по выведению на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки, чтобы отправить в космос свои спутники. Последний раз тайваньская компания отправляла спутники Pearl-1H и Pearl-1C в космос ещё в 2023 году, также благодаря ракетам Falcon 9 от SpaceX.