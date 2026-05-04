Предварительно уже найдено около 3 тысяч старинных монет

В восточной Норвегии археологи обнаружили крупнейший в истории страны клад эпохи викингов – около 2970 серебряных монет. Находка была сделана в апреле 2026 года возле деревни Рена, когда два любителя с металлоискателями сначала нашли всего 19 монет, после чего обратились к специалистам для более глубоких раскопок. Источник изображения: Live Science

Принадлежит: May-Tove Smiseth/Innlandet County AuthorityВ ходе раскопок оказалось, что под землёй скрывается огромный клад, получивший название «клад Мёрстад». Монеты происходят из разных стран – Англии, Германии, Дании и Норвегии. Они датируются примерно XI веком, временем правления таких правителей, как Этельред II и Кнуд Великий. Последний известен тем, что был датским викингом, объединившим империю Англии и Норвегии.

Помимо монет, археологи нашли так называемое «рубленое серебро» – куски украшений, использовавшиеся как деньги. По мнению ученых, богатство могло быть связано не только с набегами викингов, но и с развитой добычей и экспортом железа в регионе.

Раскопки продолжаются, и исследователи не исключают, что в земле могут оставаться еще находки. Этот клад уже называют уникальным событием для археологии Норвегии.