Индийский регулятор расследует, злоупотребляет ли Apple своим положением на рынке

В Индии между индийским антимонопольным регулятором Competition Commission of India (CCI) и компанией Apple назревает конфликт. Регулятор начал расследование, в котором выясняет, злоупотребляет ли Apple своим положением на рынке. Для этого индийский регулятор запросил у компании финансовые показатели, планируя определить предполагаемый штраф за нарушение. Источник изображения: Reuters

Сама по себе просьба достаточно простая, но Apple обеспокоена другим – CCI уже фактически пришла к выводу, что компания нарушает антимонопольное законодательство. Ожидаемый штраф за нарушение – до 38 миллиардов долларов. Регулятору осталось лишь получить данные о доходах Apple, чтобы оценить размер штрафа исходя из общей выручки компании.

В Apple же отказываются предоставлять данные CCI, обвиняя орган в превышении своих полномочий. Дело в том, что компания оспаривает обвинения в суде, а запрашивать финансовые показатели для формирования размера штрафа во время судебных разбирательств – нельзя. В глазах Apple ситуация выглядит так, будто бы CCI всё уже давно решила с судом и готовится выписать штраф. По этой причине компания заявляет о вмешательстве CCI в судебную власть Индии.