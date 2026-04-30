Nacvark
Bloomberg: Anthropic планирует IPO с оценкой в $800 млрд
Это вдвое больше текущей оценки компании

Компания Anthropic, разрабатывающая чат-бот Claude, планирует привлечь дополнительные инвестиции, рассчитывая выйти на IPO с потенциальной оценкой в 900 миллиардов долларов США – больше ожидаемой стоимости OpenAI. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПо данным издания, пока что подобные планы находятся на ранней стадии обсуждения. Компания планирует проведение своего IPO не раньше октября 2026 года, то есть у неё есть ещё как минимум полгода. OpenAI, являющаяся основным конкурентом Anthropic, значительно дороже, но её IPO запланировано на более ранние сроки. Стоит понимать, что все планы могут ещё измениться, поскольку обе компании не объявляли официально о предстоящем OPO.

В настоящее время Anthropic оценивается более чем в 2 раза дешевле – 380 миллиардов долларов США. При этом в феврале компания привлекла 30 миллиардов долларов США финансирования, что указывает на сохранение стратегии по привлечению инвестиций. Среди инвесторов Anthropic и OpenAI – крупные технологические компании, включая прямых конкурентов вроде Google.

#искусственный интеллект #openai #ipo #anthropic
Источник: bloomberg.com
