Конкретно их интересовал образ жертвы извержения

Археологи впервые применили искусственный интеллект, чтобы реконструировать внешность человека, ставшего жертвой извержения вулкана Везувий в Помпеях (нынешняя Италия). Речь идёт о древнем городе, который был уничтожен из-за извержения вулкана. Источник изображения: Gemini AIИсследователи обнаружили останки мужчины за пределами города вместе с предметами повседневного быта, включая масляную лампу и другие артефакты, которые помогли восстановить обстоятельства его последних минут жизни.

На основе анализа костных останков и археологических данных алгоритмы ИИ создали визуальную реконструкцию его внешнего облика Изображение показывало мужчину в момент попытки спастись от вулканического извержения – он пытался прикрыться предметом, защищаясь от падающего пепла и камней.

По мнению учёных, ИИ-технологии могут позволить сделать археологические находки более «живыми» и наглядными, а также помогают лучше понять повседневную жизнь и трагедии людей античного мира. При этом они подчёркивают, что подобная работа несёт вероятностный характер и не основана на сочетании научных данных и компьютерных моделей, а не являются точной документацией.