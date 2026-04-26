Nacvark
Трамп провёл встречу с почти 300 инвесторами криптотокена $TRUMP
Мероприятие проходило в течение всей субботы

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) в субботу провёл в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде встречу с крупнейшими держателями криптотокенов $TRUMP. Как сообщает Reuters, что мероприятие посетили 297 гостей, а также 29 «самых влиятельных людей».Источник изображения: Reuters
URL изображенияМероприятие продолжалось в течение всего дня, что позволило инвесторам, вложившимся в криптотокены $TRUMP, лично пообщаться с Трампом. Нюанс лишь в том, что к моменту проведения этой встречи цена $TRUMP упала на 95% по сравнению с пиком прошлого года. Впрочем, раз обошлось без побоев – инвесторов всё устраивает.

Сам Дональд Трамп открыто не разглашался, что проведёт эту встречу, хотя называл её «самой эксклюзивной» крипто- и бизнес-конференцией в мире. Позже американский президент всё же упомянул, что просто выполняет свой долг – поддерживает криптоиндустрию.

Президент США старается не привлекать лишнего внимания к подобным гала-вечерам, поскольку общественность, особенно СМИ, могут разглядеть в этом конфликт интересов: глава государства проводит личные встречи с людьми, инвестировавшими в выпущенный им криптотокен, фактически продавая своё внимание за инвестиции.

#сша #трамп #дональд трамп #$trump
Источник: reuters.com
Популярные новости

Учёные смоделировали плотину между Аляской и РФ как способ замедлить коллапс атлантических течений
+
Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
+
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
+
Жительница США на трёхтонном пикапе Chevrolet Silverado наехала на Lamborghini и не заметила этого
5
Zenless Zone Zero от HoYoverse появится в Steam во втором квартале 2026 года
+
BMW 7 Series получит 36 динамиков Bowers & Wilkins суммарной мощности до 1965 Вт и Dolby Atmos
+
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
2
Разгон AMD Ryzen 9 9950X3D2 на плате ASRock X870E Taichi OCF позволил установить несколько рекордов
2
В России вложат 1,3 млрд рублей в процессор «Иртыш» на китайской архитектуре LoongArch
+
В Кремле отметили усталость общества от запретительной риторики властей
1
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
10
Главный дизайнер Kia подтвердил: один из самых впечатляющих концептов близок к серии
+
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
+
В Intel считают, что из-за отсутствия оптимизаций в играх теряется до 30% производительности ЦП
8
Биографический фильм о Майкле Джексоне бьет рекорды проката
+
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
3
Складной iPhone Ultra от Apple выглядит крошечным по сравнению с iPhone 18 Pro
+
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
1
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых
2
Крупнейшая в России фабрика мороженого открылась в Саратовской области
+

Популярные статьи

Сколько удалось заработать на потерях трейдеров с 34 000 USDC на Perp-DEX-ах за 3 месяца
1
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
1
Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
+

Сейчас обсуждают

harakiriii
02:41
нет извини просто выбей имя "паша дуров" на своей заднице до кровотечения сгустками
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
harakiriii
02:38
помоешься в своей деревенской будке тогда обсудим
Российские пользователи iPhone специально убирают камеру и микрофон при установке мессенджера MAX
harakiriii
02:34
а че у тебя ник на пендосском? иноанентище, в ШИЗО тебя отправить надо
Мессенджер MAX переименовали в МАКС в магазинах приложений
harakiriii
02:30
так а ты как собрался своими десятками 3-4 мессенджеров пользоваться при белых списках, олух кривозубый............
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
moriqgspd
01:38
депутат свинцов насосал концов
Депутат Свинцов: Мессенджер МАКС обошёл Telegram по числу пользователей в России
Konni
23:27
Я так погляжу ты выучил новое слово "буллинг"? К сожалению ты его применяешь абсолютно не к месту.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Konni
23:26
Так Чимбал нам не рассказал, сколько видеокарт он таким способом угробил. В любом случае потеря невелика, ведь это все равно e-waste. Равно как и не расказывает сколько раз у него не получается "уп...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
zik3ak
23:23
Для своего времени, возможно круто. Но проблема той музыки, что она была ограничена технологическими рамками того времени. Сейчас, если рифы, ритм, музыка может и вызывает что-то, но отсутствие мяса и...
Легенды хэви метал Judas Priest выпустят сборник лучших хитов к своему юбилею в июне 2026
zik3ak
23:18
Ага... давно дрочили на Lin-X Сейчас дрочат на geekbench... В будущем будут дрочить на бенчмарки в играх.
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
Chihonya
22:21
Только вот Китяй не согласен совсем с Берни)))
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter