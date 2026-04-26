Мероприятие проходило в течение всей субботы

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) в субботу провёл в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде встречу с крупнейшими держателями криптотокенов $TRUMP. Как сообщает Reuters, что мероприятие посетили 297 гостей, а также 29 «самых влиятельных людей». Источник изображения: Reuters

Мероприятие продолжалось в течение всего дня, что позволило инвесторам, вложившимся в криптотокены $TRUMP, лично пообщаться с Трампом. Нюанс лишь в том, что к моменту проведения этой встречи цена $TRUMP упала на 95% по сравнению с пиком прошлого года. Впрочем, раз обошлось без побоев – инвесторов всё устраивает.

Сам Дональд Трамп открыто не разглашался, что проведёт эту встречу, хотя называл её «самой эксклюзивной» крипто- и бизнес-конференцией в мире. Позже американский президент всё же упомянул, что просто выполняет свой долг – поддерживает криптоиндустрию.

Президент США старается не привлекать лишнего внимания к подобным гала-вечерам, поскольку общественность, особенно СМИ, могут разглядеть в этом конфликт интересов: глава государства проводит личные встречи с людьми, инвестировавшими в выпущенный им криптотокен, фактически продавая своё внимание за инвестиции.