Китайские власти рекомендуют своим компаниям отказаться от американских инвестиций

Правительство Китая начало ограничивать своим технологическим компаниям доступ к инвестициям США. По данным Bloomberg, решение уже затронуло известные стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ), которые хотели заполучить инвестиции американских инвесторов. Теперь им запретят это делать, если они не получат разрешение от Пекина. Источник изображения: Gemini AIИсточники Bloomberg утверждают, что китайский ИИ-стартап Moonshot AI среди тех компаний, которым китайские власти адресовали рекомендацию об отказе от инвестиций США. Аналогичное сообщение получила компания ByteDance, владеющая TikTok. Основная причина ограничений – не допустить бесконтрольную передачу акций китайских компаний инвесторам из США.

В Китае обеспокоены, что китайские компании с перспективными технологиями к моменту IPO могут оказаться фактически подконтрольными инвесторам из США. По этой причине им необходимо будет обращаться за разрешением к регуляторам, уточняя, можно ли допустить определённого инвестора к своим акциям.

Соответствующее решение было принято не безосновательно – вслед за продажей стартапа Manus американской компании, которая теперь завладела китайскими технологиями.