Спецназовец принимал личное участие в операции по аресту Николаса Мадуро, на чём смог заработать

Ряд американских СМИ, включая The New York Times, неоднократно призывали власти США обратить внимание на платформы ставок вроде Polymarket, где можно заработать на прогнозирований политических и экономических событий. За последнее время участились случаи, когда ставки с практически нулевым шансом выигрыша неожиданно срабатывали. Насколько Министерство юстиции США прислушалось к этому совету – непонятно, но первый арест уже есть. Источник изображения: Reuters

В США арестовали сотрудника спецназа Ганнона Кен Ван Дайка, который поставил 400 тысяч долларов на отстранение экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе ареста. Американский спецназовец не оказался аналитиком или провидцем – он лично участвовал в операции по аресту, чем решил воспользоваться, сделав ставку. Суммарно с 27 декабря 2025 года по 26 января 2026 года он сделал ставок на 33 034 долларов, причём все они были связаны с Венесуэлой.

После того, как прогноз Ван Дайка сбывался, спецназовец выводил средства и пытался скрыть свою связь с Polymarket. Теперь спецназовец предстанет перед судом, где ему вменяют мошенничество с использованием электронных средств и совершение незаконных транзакций. Основная причина обвинений – Ван Дайк воспользовался служебной информацией, имеющей конфиденциальный характер, чтобы заработать.

В Министерстве юстиции США разъяснили, что сами ставки в Polymarket со стороны американских военных и чиновников не являются противоправными. Однако есть законодательство, регулирующее национальную безопасность, которое чётко регламентирует, что секретную информацию нельзя разглашать или использовать в ходе каких-либо действий.