Ряд американских СМИ, включая The New York Times, неоднократно призывали власти США обратить внимание на платформы ставок вроде Polymarket, где можно заработать на прогнозирований политических и экономических событий. За последнее время участились случаи, когда ставки с практически нулевым шансом выигрыша неожиданно срабатывали. Насколько Министерство юстиции США прислушалось к этому совету – непонятно, но первый арест уже есть.В США арестовали сотрудника спецназа Ганнона Кен Ван Дайка, который поставил 400 тысяч долларов на отстранение экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе ареста. Американский спецназовец не оказался аналитиком или провидцем – он лично участвовал в операции по аресту, чем решил воспользоваться, сделав ставку. Суммарно с 27 декабря 2025 года по 26 января 2026 года он сделал ставок на 33 034 долларов, причём все они были связаны с Венесуэлой.
После того, как прогноз Ван Дайка сбывался, спецназовец выводил средства и пытался скрыть свою связь с Polymarket. Теперь спецназовец предстанет перед судом, где ему вменяют мошенничество с использованием электронных средств и совершение незаконных транзакций. Основная причина обвинений – Ван Дайк воспользовался служебной информацией, имеющей конфиденциальный характер, чтобы заработать.
В Министерстве юстиции США разъяснили, что сами ставки в Polymarket со стороны американских военных и чиновников не являются противоправными. Однако есть законодательство, регулирующее национальную безопасность, которое чётко регламентирует, что секретную информацию нельзя разглашать или использовать в ходе каких-либо действий.