Это позволяет сэкономить на производстве в условиях высокого спроса

Компания TSMC заявила о разработке новых технологий, которые позволят создавать более быстрые и компактные чипы без необходимости перехода на передовые и одновременно дорогие High-NA EUV-станки стоимостью сотни миллионов долларов. Тайваньская компания планирует до конца десятилетия выпустить техпроцессы A13 и N2U, которые подходят для будущих ИИ-чипов, смартфонов и ноутбуков. Источник изображения: TSMC

Основное преимущество, как уже отмечалось, использование не самых современных EUV-станков от ASML, что позволяет сохранить бюджетную опцию. Такой подход позволяет компании снижать стоимость разработки и производства, одновременно удовлетворяя растущий спрос на вычислительные мощности для ИИ.

Как отмечает издание Reuters со ссылкой на мнения экспертов, хотя такой подход имеет очевидные преимущества, он всё-таки является ограниченным. Дальнейшее масштабирование производительности без перехода на новое оборудование попросту невозможно, поэтому отказаться от передовых EUV-станков не выйдет. Однако TSMC всё же способна постепенно улучшать технологии, без резкой потребности в новом оборудовании.