Пролив пробыл открытым менее суток

Вчера Ормузский пролив вновь был закрыт после непродолжительного запуска судоходства, которое позволило пройти через акваторию десяткам танкеров. Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на мониторинговые ресурсы, несколько танкеров, перевозивших сжиженный природный газ (СПГ), заблаговременно сменили маршрут и развернулись, чтобы не стать жертвой эскалации. Источник изображения: Bloomberg

Суммарно 5 танкеров, вышедших из Катара (один из крупнейших экспортёров СПГ) простаивали более месяца в Персидском заливе, но не так давно решили пройти через Ормузский пролив. Однако им не удалось этого сделать, поскольку морская блокада Ирана и США возобновилась: стороны вновь блокируют проход судов.

С конца февраля 2026 года, когда Ормузский пролив был впервые закрыт, ни одно загруженное СПГ судно не прошло через Ормузский пролив. Это привело к росту цен на энергоносители по всему миру, учитывая значимость ближневосточного экспорта для мирового рынка.

Таким образом, свободное судоходство через Ормузский пролив продолжалось менее суток. Движение коммерческих судов в акватории снова прекращено, причём силами одновременно и США, и Ираном.