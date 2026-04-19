Её стоимость оценивается в сумму до $3 млн

На этой неделе на концерте симфонического оркестра в городе Лахти (Финляндия) произошёл инцидент, который закончился падением на пол скрипки с 220-летней историей. Выступавшая на концерте солист слишком близко подошла к дирижёру, который крайне активно управлял оркестром и выбил из её рук скрипку стоимостью от 1 до 3 миллионов долларов США. Скрипка 18 века была создана итальянским мастером Джованни Батиста Гваданини. Источник изображения: Yle

Элина Вахяля, игравшая на инструменте, отметила, что в тот момент её хватка на скрипке немного ослабла, поскольку она закончила свою партию, поэтому дирижёр без проблем выбил её из рук. Она успела подставить ноги, поэтому скрипка не упала прямо на пол, что в какой-то степени спасло инструмент. Источник изображения: Yle

Несмотря на то, что скрипка уцелела, её звучание изменилось. Теперь музыкальный инструмент передадут мастеру, который постарается реставрировать её. Повреждения скрепки, в основном вмятины, оценивают как незначительные. По оценке солиста, какая-то деталь скрипки могла сместиться, что серьёзно повлияло на звук, но это исправимо.

Случайность стоимостью до 3 миллионов долларов с 220-летней историей закончилась без скандала. Выступающий артист рассчитывает, что скрипку починят перед выступлением на следующей неделе.