До недавних пор пролив блокировался Иран, но теперь США также будут мешать проходу иранских судов

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) объявило о планах по блокаде Ормузского пролива после того, как президент страны Дональд Трамп (Donald John Trump) заявил о возможности такого сценария. Решение принято на фоне неудовлетворительных для Вашингтона результатов переговоров с Тегераном о свободе судоходства в проливе. Источник изображения: Gemini AIТеперь американский флот будет блокировать проход всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов. Судя по всему, затронет это те суда, которые экспортируют иранскую нефть Китаю, Индии и другим странам. До недавних пор США не блокировали экспорт иранской нефти, поскольку это было чревато ростом цен на энергоносители.

Причём, как сообщает CENTCOM, решение затронет не только Ормузский пролив, но и Персидский и Оманский заливы. То есть блокада затронет в целом все возможные выходы судов, связанных с Ираном, в ключевых акваториях Ближнего Востока.

Рынок нефти уже отреагировал повышением цен – на момент написания материала эталонная Brent взлетела в цене до 102 долларов США за баррель, а WTI вовсе 104,5 доллара США.