Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
NASA запустила к МКС космический корабль Cygnus XL с 5 тоннами груза
Запуск состоялся 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты Falcon 9

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило об отправке к Международной космической станции (МКС) космического корабля Cygnus XL, на борту которого находится порядка 5 тонн полезной нагрузки. Запуск осуществили утром 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал, воспользовавшись ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX.Источник изображения: NASAЗапуск произошёл в рамках очередной миссии, направленной на обеспечение снабжения МКС научными материалами, продовольствием и оборудованием. Космический корабль успешно вышел на орбиту, взяв курс к станции.

Ожидается, что прибытие космического корабля к МКС произойдёт 13 апреля. NASA перехватит Cygnus XL с помощью роботизированной руки, чтобы принять отправленную полезную нагрузку.

В марте этого года с космодрома Байконур был запущен космический корабль «Прогресс МС-33», который также осуществлял доставку провизии на МКС. По пути к месту назначению у космического корабля возникла небольшая неполадка, поэтому космонавтам пришлось взять на себя ручное управление для стыковки.

#nasa #мкс #cygnus #cygnus xl
Источник: nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Сейчас обсуждают

Waramagedon
02:55
От книг портится зрение? Да ты редкостный дурак, в интернете всего нет. Осанку исправляет спорт, а не диван, поменьше валялся на нем и побольше работай.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Windmark_
01:44
Ну может теперь Линукс доведут до нормального состояния , где командная строка понадобится только в крайних случаях
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
Windmark_
01:42
Значит у тебя много свободного времени страдать хернёй ) чем так винда не угодила конкретно ?
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
LastAtlant
01:39
Мне кажется это ты чего то не понимаешь, всчкого рода туристические товары которые огромными партиями везут с китая чуть ли не х6 приобретают. Естественно что если пойти в сетевой магнит то там не буд...
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
Windmark_
01:38
К пиву я хорошо отношусь , а этот ишак нормальное не купит .
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Артур Поздняков
01:01
Балабол, даже в дорогом Геленджике х2
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
Радослав Иванов
00:41
Прочитал со снисхождением, спустя столько лет. Два раза поставил графику с измерением на моём усилителе с атакой на второй сетке, который играет 30 лет, с!!! гармоник на (-93), (-96) децибел, с ничтож...
Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
L1yod
00:19
Новости которые мы заслуживаем 😀 хоршо владелец, а не энтузиаст, а то тут любят называть людей страдаюющих полной херней энтузиастами.
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
Дима
23:06
Планировал ПК с вин 10, 11, линукс на разных дисках. Я чайник в этих ньюансах. В чём не прав , чем рискую,откладывая до когда криз пройдёт?
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
Felix
22:50
Безусловно, Интернет вышел из под контроля в последние годы. Но! Также многие в последние годы встроились в цифровую экономику и даже платили налоги. А сегодня нам едва хватает на еду и лекарства. Тол...
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter