Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило об отправке к Международной космической станции (МКС) космического корабля Cygnus XL, на борту которого находится порядка 5 тонн полезной нагрузки. Запуск осуществили утром 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал, воспользовавшись ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX. Источник изображения: NASAЗапуск произошёл в рамках очередной миссии, направленной на обеспечение снабжения МКС научными материалами, продовольствием и оборудованием. Космический корабль успешно вышел на орбиту, взяв курс к станции.

Ожидается, что прибытие космического корабля к МКС произойдёт 13 апреля. NASA перехватит Cygnus XL с помощью роботизированной руки, чтобы принять отправленную полезную нагрузку.

В марте этого года с космодрома Байконур был запущен космический корабль «Прогресс МС-33», который также осуществлял доставку провизии на МКС. По пути к месту назначению у космического корабля возникла небольшая неполадка, поэтому космонавтам пришлось взять на себя ручное управление для стыковки.