Linux имеет открытый исходный код, что позволяет его совершенствовать

Во Франции планируют отказаться от использования операционной систем Windows от Microsoft в пользу разработанного в Финляндии аналога – Linux. Помимо европейского происхождения, данная операционная система имеет открытый исходный код, что позволяет совершенствовать её и адаптировать под конкретные задачи. Источник изображения: Gemini AIКак подчеркнул Министр государственных действий и счетов Дэвид Амиэль, основная цель такого решения – сокращение технологической зависимости от США. Амиэль подчеркнул, что французское правительство больше не может мириться с отсутствием полного контроля над своими данными и цифровой инфраструктурой. Усилия Парижа как раз таки направлены на возвращение контроля.

При этом во Франции не обозначили конкретных сроков, когда Windows будет заменён Linux. Французские власти также не упомянули, в каком именно виде Linux будет работать.

Переход на Linux в первую очередь затронет правительственные организации, а начнётся всё с Межведомственного управления цифровых технологий (DINUM). После этого французское правительство постепенно начнёт менять операционные системы, адаптируя опыт DINUM.