Речь идёт о более чем 10 миллионах гигабайт данных

Хакеру удалось взломать один из суперкомпьютеров Китая, на котором хранились более 10 петабайт государственных данных. Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на мнение экспертов.

Теперь хакер пытается продать украденную информацию в сети. Среди украденных данных – секретная информация, включая военную документацию. По мнению экспертов, информация принадлежала Национальному суперкомпьютерному центру Китая в Тяньцзине, который предоставляет свои услуги более чем 6 тысячам клиентам по всей стране, в том числе научных и оборонным организациям. Источник изображения: Gemini AICNN не удалось получить подтверждение данной информации от своих источников. Однако эксперты заверяют журналистов, что взлом действительно произошёл и секретные данные были похищены.

Группа злоумышленников предлагает предварительный доступ к украденной информации за тысячи долларов, в то время как полный доступ будет стоить сотни тысяч долларов. При этом, как считают эксперты, данные вряд ли будут полезны кому-либо, кроме иностранных государств. Только у иностранных государств могут быть гипотетические возможности, чтобы обрабатывать всю украденную информацию и извлечь только необходимое.