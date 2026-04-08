Производство смартфонов пока не запущено, но предварительным сроком по-прежнему считают сентябрь

Компания Apple планирует представить в сентябре первый складной вариант смартфона iPhone, который презентуют вместе с новыми флагманскими iPhone 18 Pro и Pro Max. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Gemini AIПо данным издания, у компании нет каких-либо серьёзных проблем с разработкой такой модели, которая уже давно ожидается на рынке. При этом нет информации о том, когда именно складной смартфон от Apple поступит в продажу. Источники издания предполагают, что это произойдёт либо спустя неделю после презентации, либо через несколько недель после запуска продаж основных версий iPhone 18 Pro и Pro Max.

Bloomberg отмечает, что до презентации складного iPhone осталось примерно полгода, а производство пока ещё не было запущено. Несмотря на отсутствие окончательных сроков презентации «раскладушки», предварительным по-прежнему считается сентябрь.

Раскладной смартфон от Apple должен выделяться широким дисплеем и относительно тонкой конструкцией в сравнении со своими конкурентами на рынке. Для компании это очередная возможность представить новинку в своём ассортименте с уникальным дизайном. Пока что появившиеся на рынке «раскладушки» от других производителей не привлекли внимание пользователей.