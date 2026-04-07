Банк Франции провернул схему, которая позволила не только перевезти золото, но и заработать на этом

Центральный банк Франции в период с июля 2025 по январь 2026 года провёл «золотую рокировку»: продал золото, находившееся в хранилищах Федерального резерва США в Нью-Йорке, взамен купив его на европейском рынке для размещения в Европе. Об этом сообщает издание The Economic Times. Источник изображения: Gemini AIПроданное золото было старого образца и не соответствовало новым стандартам, поэтому с ним необходимо было что-то сделать. Французский банк решил продать старые слитки в тот момент, когда рыночные цены были на пике, чтобы после приобрести новое золото в соответствии со всеми международными стандартами. Отмечается, что такая рокировка принесла Парижу капитальную прибыль в 12,8 миллиардов евро.

Помимо того, что Центральный банк Франции заработал на транзакциях с золотом, ему также удалось вернуть стратегические активы в свою юрисдикцию. Теперь новая партия золота (примерно 2,4 тысяч тонн) хранится в Париже, а США никак не могут повлиять на эту частью золотовалютного резерва Франции.

The Economic Times акцентирует внимание на том, как Центральному банку Франции удалось обыграть ситуацию в свою пользу, хотя изначально она казалась проигрышной: старые золотые слитки застряли в США и не могли перевозиться. Теперь же старые слитки фактически конвертировали в новые и отправили в Европу.