Nacvark
Белый дом предлагает сократить бюджет NASA на $5,6 млрд
Такая поправка в бюджет на 2027 финансовый год была внесена даже несмотря на успешный старт лунной миссии

В США продолжается активная подготовка к формированию государственного бюджета на 2027 финансовый год, который в стране стартует уже осенью 2026 года.  Белый дом внёс поправку в бюджет, в котором предлагает сократить финансирование NASA на 5,6 миллиардов долларов – почти четверть от текущего финансирования.Источник изображения: NASAОсновное сокращение (3,4 миллиарда долларов) затронет научные подразделения NASA. Причём сокращение действительно почувствуется, ведь речь идёт о 23% от общего финансирования.

Соответствующее предложение было внесен Белым домом даже несмотря на успешный старт миссии Artemis II, которая является первым полётом к Луне за последние 50 лет. В течение нескольких лет NASA продолжит запускать серию лунных миссий Artemis, чтобы уже к 2028 году успешно высадиться на Луну.

Насколько критично скажется на этом возможное сокращение финансирование – оценить сложно, поскольку Белый дом не предлагает сокращать программу Artemis. На лунные миссии NASA по-прежнему планируют выделить 8,5 миллиардов долларов, которые необходимы для создание космических аппаратов,, скафандров, обитаемых лунных модулей и покрытия других расходов.

#сша #nasa
Источник: reuters.com
