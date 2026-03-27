Криптобиржа Coinbase будет сотрудничать с ипотечной компанией Better Home & Finance

Криптобиржа Coinbase объявила о сотрудничестве с ипотечной компанией Better Home & Finance, в рамках которого владельцы криптовалюты смогут использовать свои активы в качестве залога для взятия ипотеки на жильё. Такая практика будет доступна гражданам США в рамках ипотечных программ, связанных с Fannie Mae. На долю Fannie Mae приходится примерно четверть ипотечных кредитов в США. Источник изображения: Reuters

Суть механизма заключается в том, что заёмщику не нужно продавать криптовалюту для внесения первоначального взноса. Вместо этого он использует её как залог для получения кредита на первоначальный взнос, что позволяет получить ипотеку, обеспеченную криптовалютными активами.

Coinbase рассчитывает, что её сотрудничество с Better Home & Finance позволит интегрировать цифровые активы в традиционную финансовую систему, а также упростить американцам покупку жилья за криптовалюту без необходимости вывода. Криптобиржа заверяет, что юридические аспекты ипотеки, которую берут под залог криптовалюты, будут аналогичны обычной процедуре.

При этом непонятно, что будет в том случае, если заложенные криптовалютные активы упадут в цене. Судя по всему, финансовые последствия будут исключено на заёмщике. Однако такие риски можно нивелировать, если использовать в качестве залога стейблкоинык.