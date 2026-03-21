Вице-президент Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) утверждает, что его команда слышит жалобы пользователей о быстром устаревании сокетов

При выборе процессора для своего ПК пользователи всегда учитывают совместимость комплектующих. Сокет является важной частью этой совместимости, ведь это как раз таки разъём в материнской плате под установку процессора. Как можно заметить, компания Intel редко в течение продолжительного времени выпускает процессоры под один и тот же сокет, поэтому обновление ПК практически всегда требует установки новой материнской платы. При этом ситуация с процессорами AMD немного лучше, ведь тот же сокет AM4 был актуален на протяжении почти 6 лет. Источник изображения: IntelВице-президент Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock) в интервью Club386 заверил, что его команда слышит жалобы пользователей о быстром устаревании сокетов. Он подчеркнул, что он, как и его команда, сами являются энтузиастами и сборщиками ПК, которые играют в компьютерные игры, но сейчас компания имеет другие команды, включая инженеров и маркетологов.

Халлок добавил, что Intel не игнорирует отзывы о своих продуктах. На некоторые из этих отзывов можно увидеть реакцию в течение полугода, года или трёх лет. В любом случае – отзывы учитываются.

Club386 напоминает, что утечки о грядущем сокете Intel LGA1954 указывают на его способность поддерживать сразу 4 поколения процессоров: Nova Lake, Razer Lake, Titan Lake и Hammer Lake. Пока что это только слухи, но их реализация может подтвердить изменение компанией своей стратегии.