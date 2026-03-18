Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Nike совместно с Apple представили лимитированную версию наушников Powerbeats Pro 2
Они появится в онлайн-магазинах компаний с 20 марта

Nike объявила о коллаборации с Beats Electronics, принадлежащей Apple, в рамках которой компании представили лимитированную версию наушников Powerbeats Pro 2 для тренировок. Оригинальные наушники Powerbeats Pro 2 дебютировали в феврале 2025 года.Источник изображения: NikePowerbeats Pro 2 входят в линейку наушников Apple для спорта и тренировок. Наушники обеспечивают до 45 часов автономной работы, оснащены технологией активного шумоподавления, датчиком сердечного ритма и поддерживают беспроводную зарядку.

Лимитированная версия под рабочим названием Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition отличается от оригинальных наушников только изменением дизайна – нанесение культового логотипа Nike. Помимо этого, зарядный бокс для наушников получил «яркую матовую черную отделку с вкраплениями цвета Volt», а также фирменный слоган Nike – Just Do It («Просто сделай это»).Источник изображения: NikeС 20 марта лимитированные наушники появятся в онлайн-магазинах Nike, Apple и некоторых физических магазинах Apple Store. Стоимость наушников такая же, как и у обычной версии – 250 долларов США.

#apple #nike #powerbeats pro #powerbeats pro 2
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

