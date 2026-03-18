Они появится в онлайн-магазинах компаний с 20 марта

Nike объявила о коллаборации с Beats Electronics, принадлежащей Apple, в рамках которой компании представили лимитированную версию наушников Powerbeats Pro 2 для тренировок. Оригинальные наушники Powerbeats Pro 2 дебютировали в феврале 2025 года. Источник изображения: NikePowerbeats Pro 2 входят в линейку наушников Apple для спорта и тренировок. Наушники обеспечивают до 45 часов автономной работы, оснащены технологией активного шумоподавления, датчиком сердечного ритма и поддерживают беспроводную зарядку.

Лимитированная версия под рабочим названием Powerbeats Pro 2 Nike Special Edition отличается от оригинальных наушников только изменением дизайна – нанесение культового логотипа Nike. Помимо этого, зарядный бокс для наушников получил «яркую матовую черную отделку с вкраплениями цвета Volt», а также фирменный слоган Nike – Just Do It («Просто сделай это»). Источник изображения: NikeС 20 марта лимитированные наушники появятся в онлайн-магазинах Nike, Apple и некоторых физических магазинах Apple Store. Стоимость наушников такая же, как и у обычной версии – 250 долларов США.