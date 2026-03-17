В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско сервис автономного такси запустят уже в следующем году

Компании Uber Technologies и NVIDIA объявили о совместных планах по развитию автономного такси. Уже со следующего года компании развернут крупный парк роботакси на базе программного обеспечения DRIVE Hyperion от NVIDIA, чтобы оказывать услуги автономного такси в разных городах США. Компании начнут с густонаселённых городов страны – Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, где автономное такси Uber появится уже в 2027 году. Источник изображения: Uber TechnologiesК 2028 году компании предложат свои услуги сразу в 28 городах по всему миру, планируя работать над расширением сервиса. Uber Technologies и NVIDIA в перспективе хотят выйти на рынки Европы, Азии и Австралии, но пока об этом говорить ещё рано.

Uber является лишь сервисом, предоставляющим услуги такси, в то время как NVIDIA – разработчиком программного обеспечения. Ни одна из компаний не выпускает собственные электрокары, поэтому Uber и NVIDIA также заключают соглашения с автопроизводителями по всему миру, интегрируя своё программное обеспечение и приложение в их автомобили.

Следует отметить, что Uber далеко не первая компания, которая пытается занять нишу автономного такси. Первым на этот рынок вышла компания Waymo, запустив свои услуги в городе Финикс (штат Аризона) ещё в декабре 2018 года. Tesla также хочет создать собственную сеть роботакси по всем городам США, работая над сертификацией собственных технологий.