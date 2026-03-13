Это позволит опробовать игру перед покупкой

Компания Google объявила об изменениях в своём внутреннем магазине мобильных игр Google Play, направленных на кроссплатформенность и упрощение поиска подходящих игр. Помимо этого, компания анонсировала введение пробного периода (Game Trials) в платных мобильных играх, что позволит опробовать их перед покупкой. Источник изображения: Bloomberg

URL изображенияВ ближайшее месяцы в каталоге Google Play появятся новые платные игры, которые будут доступны как на мобильных устройствах, так и на ПК. При этом Googel Play будет синхронизировать игровой процесс, что позволит продолжать игру на различных устройствах.

Для повышения интереса к платным играм вводится функция Game Trials, позволяющая опробовать игру перед покупкой. Разработчики предоставляют 60-минутный доступ к своему продукту, в течение которого пользователь может играть. По истечению времени пользователю необходимо принять решение – либо приобрести игру и продолжить с того же момента, либо удалить её с устройства.

Тенденция с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) также не обошла стороной Google Play. Новая функция Sidekick позволит пользователю задавать вопросы по игре персональному помощнику, который генерирует ответы на основе ИИ. Однако поддержку этой функции введут только в определённые платны игры.