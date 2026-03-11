Это позволит увеличить продажи микросхем собственной разработки

Правительство Японии обозначило стратегическую цель по увеличению производства полупроводников в пять раз к 2040 году. Соответствующая цель является частью стратегии премьер-министра страны Санаэ Такаити по увеличению продажи японских микросхем на фоне активного развития искусственного интеллекта (ИИ), в который активно инвестируют крупные технологические компании. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОжидается, что к 2040 году Япония будет продавать микросхемы на сумму примерно 40 триллионов иен (около 250 миллиардов долларов США). В настоящее время продажи японских микросхем оцениваются в 8 триллионов иен (около 50 миллиардов долларов), а ближайшая цель – удвоить показатель до 2030 года.

В 1980-х годах на долю Японии приходилась половина мирового рынка микросхем, но торговые разногласия с США привели к снижению присутствия на рынке. Как итог, теперь на долю страны приходится менее 10% рынка микросхем. Японское правительство хочет воспользоваться растущим спросом на ИИ, чтобы увеличить своё присутствие на рынке микросхем, которые являются неотъемлемой частью цепочек поставок для выпуска передовых чипов.