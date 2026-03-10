Ситуация на энергетическом рынке создаёт риски для производства полупроводников и цепочек поставок, что может отразиться на выпуске чипов

TrendForce опубликовала материал, в котором акцентирует на потенциальных рисках для мировой полупроводниковой промышленности из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Производство чипов требует много электроэнергии и зависит от стабильной цепочки поставок – всё это находится под угрозой в случае затяжного конфликта.

Напряжённость в Ормузском проливе уже привела к тому, что стоимость нефти и газа существенно выросла. Производство чипов потребляет огромные объёмы электроэнергии, а стоимость энергоносителей является определяющим фактором в её ценообразовании. Для понимания, производство Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) только на Тайване потребляет 9% от всего потребления на острове. При этом Тайвань являлся одним из импортёров сжиженного природного газа из Катара, который приостановил поставки из-за ситуации в Ормузском проливе.

Помимо этого, для производства чипов необходимы кремниевые пластины. В этом производственном процессе важную роль играют гелий (охлаждает пластины) и бром (химическое травление). На долю Катара приходится примерно 30% мирового производства гелия, а Южная Корея импортирует это сырьё для Samsung Electronics из Израиля.

Таким образом, затяжной конфликт на Ближнем Востоке может нарушить существующие цепочки поставок и повлиять на стоимость производства из‑за роста цен на электроэнергию. Это создаёт риски для доступности чипов, которые остаются крайне востребованными в условиях мировой тенденции по развитию искусственного интеллекта.