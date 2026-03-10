Сайт Конференция
Nacvark
Microsoft привлекает Anthropic к созданию автономного ИИ-агента Copilot Cowork
Инструмент на базе ИИ будет в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию из доступных ему источников

Компания Microsoft анонсировала новый корпоративный продукт – Copilot Cowork. Инструмент является расширением сервиса Microsoft 365 Copilot с помощью технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), что делает его полноценным автономным ИИ-агентом. К разработке своего нового продукта компания привлекает Anthropic, разрабатывающую ИИ-модели (Claude).Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Ожидается, что Copilot Cowork сможет самостоятельно выполнять некоторые сложные рабочие задачи, включая создание документов и таблиц, сбор данных из разных приложений, а также автоматизация процессов, которыми ежедневно занимались обычные сотрудники. Таким образом, это не просто ИИ-помощник, а полноценный ассистент, который может автономно выполнять рабочие задачи.

Помимо прочего, Microsoft предоставила подписчикам Microsoft 365 Copilot доступ к передовым ИИ-моделям Claude Sonnet от компании Anthropic. До недавних пор доступ был открыт только к моделям OpenAI. В настоящее время Copilot Cowork ещё находится на этапе разработки, но ранний доступ пользователям откроют уже в этом месяце. Для компаний часть функционала будет доступна по корпоративной подписке Microsoft 365 Copilot стоимостью 30 долларов в месяц за одного пользователя.

#microsoft #искусственный интеллект #anthropic
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Иван Лапшин
04:03
А много ль корова даёт молока? Какая производительность?
ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 в стандартном варианте и варианте для платформы AMD
LastAtlant
03:39
Вот же сволочи, знают чем надавить, задонатил
Студия GamesVoice выпустит озвучку South Park The Stick of Truth с голосами русского MTV 2000-х
Dimon1996
03:34
= Любители музыки, считающие себя истинными меломанами, предпочитают прослушивать композиции не в цифровом виде, а на виниловых пластинках. = Только весь смех в том, что вся современная музыка пишетс...
Создатели Atomic Heart выпустят игровой саундтрек на виниловых пластинках
deema35
02:59
Что за бред? Конечно нуждаются, у них на откидывающейся части находится клавиатура для набора номера, тачскринов у этих телефонов ещё не было. А если есть клавиатура то к ней нужно подвести питание.
Digital Chat Station: «невидимая складка» складного смартфона OPPO Find N6 оказалась весьма заметной
salexa
02:56
вы вмести сэтис ср...м редд (тоже ещё та помойка) только фейки мочитне
Mercedes рассматривает вариант совместного использования своего завода в ЮАР с китайской GWM
salexa
01:31
а потом пришли варвары(совр.европцы и усё пропало)
Археологи нашли крупный Римский форум под гостиницей в Барселоне
salexa
01:10
годы жизни тратить на игры..ну такое
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
tolya21
01:01
А у мня наоборот Forza Horizon 4. Наиграл в неё 300 часов за 1,5 года. Что для меня очень много. Больше по времени я играл только в танки в далёкие годы. Аккаунт с 2013 года. Почти 4 года не играл. Ве...
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
salexa
00:25
ааамля рейтинг ночных горшков на подходе.. заходишь на com..... uk 90 % обзоры железа +тесты..а тут что....скро обзоры пролдадок и кондомо ... мля Soon
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Shatun29
23:11
До сих пор пользуюсь компрессором ноунеймом купленным 10 лет назад за 600р., до 3 атмосфер покойно качает до сих пор. Какой извращенец будет за 10 косарей покупать аналогичное?
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
