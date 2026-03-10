Инструмент на базе ИИ будет в автоматическом режиме собирать и обрабатывать информацию из доступных ему источников

Компания Microsoft анонсировала новый корпоративный продукт – Copilot Cowork. Инструмент является расширением сервиса Microsoft 365 Copilot с помощью технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), что делает его полноценным автономным ИИ-агентом. К разработке своего нового продукта компания привлекает Anthropic, разрабатывающую ИИ-модели (Claude). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Ожидается, что Copilot Cowork сможет самостоятельно выполнять некоторые сложные рабочие задачи, включая создание документов и таблиц, сбор данных из разных приложений, а также автоматизация процессов, которыми ежедневно занимались обычные сотрудники. Таким образом, это не просто ИИ-помощник, а полноценный ассистент, который может автономно выполнять рабочие задачи.

Помимо прочего, Microsoft предоставила подписчикам Microsoft 365 Copilot доступ к передовым ИИ-моделям Claude Sonnet от компании Anthropic. До недавних пор доступ был открыт только к моделям OpenAI. В настоящее время Copilot Cowork ещё находится на этапе разработки, но ранний доступ пользователям откроют уже в этом месяце. Для компаний часть функционала будет доступна по корпоративной подписке Microsoft 365 Copilot стоимостью 30 долларов в месяц за одного пользователя.