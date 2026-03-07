Некоторые из них были выпущены ещё в 2019 году

В этом месяце компания Apple прекратила производство сразу 15 продуктов, включая бюджетный смартфон iPhone 16e, а также другие. Некоторые из них были выпущены ещё в 2019 году. Основной причиной прекращения производства является появление новых, которые заменяет устаревшие. Источник изображения: сайт AppleПомимо iPhone 16e, было прекращено производство iPad Air с процессором M3 (11 и 13 дюймов), MacBook Air и Air Pro с процессорами M4 и M4 Pro, M4 Max, M5 соответственно. Mac Studio на базе M3 Ultra также больше недоступен к покупке, как и Studio Display, Pro Display XDR. Наиболее устаревшими из списка являются подставки Pro Stand и адаптер крепления VESA для Pro Display XDR, выпущенные в 2019 году.

Можно заметить, что все вышеперечисленные товары уже начали продаваться в маркетплейсах со скидкой. Apple параллельно с презентацией новой продукции снимает с производственного конвейера устаревшие модели своих товаров. На этой неделе компания представила ряд новинок, включая бюджетный ноутбук MacBook Neo на базе чипа A18 Pro и смартфон iPhone 17e.