Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Количество пользователей ChatGPT в неделю увеличилось до 900 млн
Около 50 млн пользователей имеют платную подписку

Компания OpenAI объявила о новом целевом показателе – количество активных пользователей ChatGPT в неделю достигло 900 миллионов. Более 50 миллионов пользователей имеют платную подписку (Go, Plus, Pro и Team) стоимостью от 8 до 200 долларов США в месяц, а 9 миллионов аккаунтов являются корпоративными (стоимость корпоративной подписки – 25 долларов в месяц за сотрудника). Это означает, что только корпоративные подписки ChatGPT приносят компании 225 миллионов долларов в месяц.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В пресс-релизе компании подчеркнули, что в этом году ускорились темпы роста активных пользователей чат-бота, а январь и февраль станут наиболее успешными за всю историю ChatGPT. OpenAI связывает рост аудитории с новыми обновлениями: более быстрые ответы, высокая надёжность, безопасность и стабильная работа. Для сравнения, в октябре 2025 года OpenAI сообщала о 800 пользователях. Таким образом, всего за 4 месяца аудитория выросла на 100 миллионов человек.

OpenAI также объявила о новом раунде частного финансирования общей стоимостью 110 миллиардов долларов. Свои вклады делают Amazon ($50 млрд), SoftBank ($30 млрд) и NVIDIA ($30 млрд). Компания ожидает подключения к финансовому раунду дополнительных инвесторов.

#искусственный интеллект #openai #chatgpt
Источник: techcrunch.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
14
Удачливый покупатель приобрёл возвратные поддоны Amazon за $100 и получил в коробке 40 модулей DDR5
+
Астрономы обнаружили в центре Млечного пути загадочные структуры
+
ОЗУ DDR5-6000 оказалась до 21% быстрее DDR4-3200 по FPS в требовательных AAA-играх
1
PCGH протестировали более 20 видеокарт от GTX 980 Ti до RTX 5090 в Resident Evil Requiem
1
В США отказываются от использования ракет Vulcan из-за неполадок при запуске
+
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 3070 и RTX 5060 в ряде популярных игр
+
В Новосибирске скоро представят генеральную схему развития городского метрополитена
+
Пользователь купил блоки питания в десять раз дешевле их реальной цены из-за ошибки продавца
9
Tecno представила новый модульный смартфон толщиной 4,9 мм со сменными компонентами
+
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
3
Телефонные мошенники всё чаще просят назвать последние цифры своего номера вместо кодов из SMS
+
Nvidia экстренно отозвала графический драйвер GeForce Game Ready Driver 595.59
+
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 2070 Super в паре с Ryzen 9 7900X в популярных играх
2
Графический драйвер Nvidia 595.59 WHQL нарушил работу видеокарт и был отозван
5
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
Новые кроссоверы «Москвич» моделей M70 и M90 показали общественности
+
Видеопамять GDDR7 от Micron появилась на видеокартах GeForce RTX 50
+
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
4
Найдено объяснение появлению гигантских галактик уже через 1,4 млрд лет после Большого взрыва
+

Популярные статьи

Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
47
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
31
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
8
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
2

Сейчас обсуждают

ark-bak
13:47
Да пох..
IDC: Рынок смартфонов в 2026 году продемонстрирует самое большое падение в истории
CoverLocker
13:37
Для многих теперь только через Северный полюс.
Российские авиакомпании корректируют рейсы на Ближний Восток из-за нестабильной ситуации в регионе
Mekanika
13:37
Я на 8Ггц расчитывал.
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
Евгений Васютин
13:31
Сегодня солнце зашло за тучи Сегодня волны бьют так больно Я видел, как умирала надежда Ямайки Моя душа плачет
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
Сергей Иншаков
13:18
Амуда как обычно вздрюченно👌
Разница в fps между Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900KS в Resident Evil Requiem составила почти 50%
corsi
13:14
А зачем оно? Для кого или чего эти 32 ядереые процессоры? Хотя больше похоже на 1 апрельскую шутку - еще и 7 ГГц, ну-ну.
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
&lt;TopUpdate&gt;
12:58
А причём тут фильмы? Если современные алгоритмы апскейлинга позволяют улучшать видео. Ну и опять же чем выше ppi, тем лучше будет конечный результат апскейлинга видео. А если говорить об играх, то пов...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
si-cat
12:27
Мля - ну всё обосрать норовят! Кто сейчас такую озвучку сделает ????
«Союзмультфильм» хочет сделать мультфильм по «Маугли» совместно с партнёрами из Индии
lion77815
12:05
Серьезней некуда. Какие нафиг 32 ддр5 - когда сегодня минимум 64, чтоб следующие лет пять не париться. Собирать "новую платформу" на уровне старой уже ноль смыслу. Просто так 5-ю ддр уже не добавить ...
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
lion77815
12:03
А должно быть наоборот. БП ничем от котлов не отличаются. Максимальный кпд при 70-80% нагрузке. Т е , жрёт комп 500Вт в отсечку - бп на "500Вт на этикетке" и должен их без проблем годами выдавать. И с...
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter