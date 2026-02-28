Около 50 млн пользователей имеют платную подписку

Компания OpenAI объявила о новом целевом показателе – количество активных пользователей ChatGPT в неделю достигло 900 миллионов. Более 50 миллионов пользователей имеют платную подписку (Go, Plus, Pro и Team) стоимостью от 8 до 200 долларов США в месяц, а 9 миллионов аккаунтов являются корпоративными (стоимость корпоративной подписки – 25 долларов в месяц за сотрудника). Это означает, что только корпоративные подписки ChatGPT приносят компании 225 миллионов долларов в месяц. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В пресс-релизе компании подчеркнули, что в этом году ускорились темпы роста активных пользователей чат-бота, а январь и февраль станут наиболее успешными за всю историю ChatGPT. OpenAI связывает рост аудитории с новыми обновлениями: более быстрые ответы, высокая надёжность, безопасность и стабильная работа. Для сравнения, в октябре 2025 года OpenAI сообщала о 800 пользователях. Таким образом, всего за 4 месяца аудитория выросла на 100 миллионов человек.

OpenAI также объявила о новом раунде частного финансирования общей стоимостью 110 миллиардов долларов. Свои вклады делают Amazon ($50 млрд), SoftBank ($30 млрд) и NVIDIA ($30 млрд). Компания ожидает подключения к финансовому раунду дополнительных инвесторов.